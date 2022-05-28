Одесситка победила олимпийскую чемпионку Ивет Горанову.

Одесситка Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы по каратэ в одной из весовых категорий.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Отмечается, что 30-летняя каратистка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2022, который проходит в Газиантепе (Турция).

"В финале континентального первенства Терлюга победила давнюю соперницу, олимпийскую чемпионку, представительницу Болгарии Ивет Горанову со счетом 11:3 (весовая категория до 55 кг). Украинка в седьмой раз поднялась на пьедестал континентального первенства и в четвертый раз – в личных соревнованиях", - сказано в сообщении.

Первые две награды турнира Украины принесли Ризван Талибов и Анита Серегина.

В весовой категории свыше 84 кг Талибов победил словака Томаша Косу со счетом 6:1 в битве за бронзу. Для каратиста – это первая личная награда на европейском уровне.

Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной добавила Анита Серегина, одолев нидерландку Линн Снель в категории до 61 кг со счетом 4:0.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, проходящей в американском Юджине. 20-летняя днепрянка не оставила шансов конкурентам, со второй попытки преодолев планку на высоте 200 см.

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