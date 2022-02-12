Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный.

В субботу, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине завершился мужской спринт.

Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призеров замкнул еще один норвежец - Тарьей Бе.

Украину в мужском спринте представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Сразу двум украинцам удалось забежать в топ-15. Дмитрий Пидручный и Артем Прима не закрыли по одной мишени на стрельбе стоя и заняли соответственно 13 и 15 места.

Дудченко и Цымбал не справились с первым огневым рубежом: Антон заработал два круга штрафа и в итоге замкнул топ-60, забрав последнюю путевку в персьют, а Богдан схлопотал 450 лишних метров дистанции и завершил выступление в личных гонках Олимпиады.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+1) 24:00,4

2. Кантен Фийон Майе (1+0) +25,5

3. Тарьей Бе (0+1) +38,9

...

13. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:18,6

15. Артем Прима (0+1) +1:19,4

60. Антон Дудченко (2+0) +2:51,2

66. Богдан Цымбал (3+0) +2:58,6

Олимпиада-2022: главное