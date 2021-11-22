Мужская сборная Украины стала лучшей на континенте.

Мужская сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам, который проходил в словенском Чатеже.

На соревнованиях сборную представляли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

В решающем девятом туре украинцы победили сборную Армении со счетом 3:1 и оформили победу в турнире.

В итоговой таблице Украина набрала 14 очков и по дополнительным показателям опередила Францию. Бронзовые медали завоевала Польша (13 очков).

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Всего в мужском командном чемпионате Европы участвовали шесть сборных.

Добавим, что женская сборная Украины завершила ЧЕ на четвертом месте при пяти командах-участницах.

Напомним, летом украинская шахматистка Юлия Осьмак стала вице-чемпионкой Европы.

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Автор: Антон Дударь