Мужская сборная Украины выиграла командный чемпионат Европы по шахматам, который проходил в словенском Чатеже.
На соревнованиях сборную представляли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.
В решающем девятом туре украинцы победили сборную Армении со счетом 3:1 и оформили победу в турнире.
В итоговой таблице Украина набрала 14 очков и по дополнительным показателям опередила Францию. Бронзовые медали завоевала Польша (13 очков).
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Всего в мужском командном чемпионате Европы участвовали шесть сборных.
Добавим, что женская сборная Украины завершила ЧЕ на четвертом месте при пяти командах-участницах.
Напомним, летом украинская шахматистка Юлия Осьмак стала вице-чемпионкой Европы.