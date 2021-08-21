Юлия Осьмак финишировала сразу после представительницы Армении.

Дошел к своему финишу личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин, в котором соревновались более 100 участниц.

23-летняя украинка Юлия Осьмак завоевала второе место. Шахматистка из Киева набрала 8,5 очков из 11 возможных. Чемпионкой стала армянка Элина Даниэлян (9 очков).

В соревнованиях, кроме Юлии, участие принимали еще три украинки. 24-летняя львовянка Наталья Букса по дополнительным показателям потеряла бронзовую награду и стала 4-й, она набрала 8 зачетных пунктов. Третье место завоевала польская шахматистка, которая также в активе имеет 8 очков, как и Букса.

Ирина Петрова расположилась на 75-й позиции, а Марица Цирульник - на 93-й.

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Автор: Артем Будрин