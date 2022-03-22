Максим Никитин высказал свое мнением о войне в Украине и санкциях против российских спортсменов.

Участник Олимпиады-2022 Максим Никитин прокомментировал отстранение россиян и белорусов от международных соревнований из-за военной агрессии РФ.

В интервью "Суспильне Спорт" 27-летний украинский фигурист заявил, что вторжение российских войск в Украину, а также убийства мирных жителей армией агрессора можно считать настоящим фашизмом. Никитин также сказал, что ответственность за военные преступления в Украине несут не только власти страны-агрессора, но и ее граждане.

"Я поддерживаю эти ограничения. Нам объявил войну и приказал наступать на Украину президент России Владимир Путин. Но этого человека избрал "на бумаге" весь русский народ.

В Харькове разбомбили многие школы, гражданские дома, муниципальные и исторические здания. У нас очень красивый город, его центр. Сейчас его почти нет. Это фашизм.

Во всем происходящем сейчас виноваты все российские граждане. Я не говорю, что отдельные спортсмены стоят и стреляют в нас - нет. Но я считаю, что это справедливо сейчас наказать их таким образом, чтобы люди в России поняли, что весь мир не согласен. Весь мир говорит, что так нельзя", - сказал Никитин.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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