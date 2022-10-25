Наталья Антюх осталась без золота Олимпиады-2012 из-за нарушения антидопинговых правил.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) аннулировала результаты российской спортсменки Натальи Антюх, достигнутые в 2012-2013 годах, за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт AIU.

"После выдвинутых обвинений AIU, основанных на данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российскую спортсменку Наталью Антюх отстранили от спорта из-за использования запрещенной субстанции/метода. Ее результаты в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулированы", - говорится в заявлении пресс-службы организации.

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Таким образом Антюх потеряла золотую медаль Олимпиады-2012, которую выиграла в беге на 400 метров с барьерами.

Добавим, что Наталья завершила карьеру в феврале 2017 года. В 2021-м Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил ее на четыре года из-за допинга на основании доклада профессора Ричарда Макларена. Все результаты Антюх с 30 июня 2013 года также были аннулированы.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за нарушения антидопинговых правил МОК лишил Россию серебра Олимпиады-2014 в женской биатлонной эстафете.

Кроме того, сборную России по гребле на байдарках и каноэ лишили победы на чемпионате мира, который состоялся в 2014 году, а золотые медали передали украинской команде.

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