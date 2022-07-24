Украинские спортсмены получили заслуженную победу спустя 8 лет после завершения соревнований.

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ официально лишена победы на чемпионате мира, который состоялся в 2014 году.

Федерация каноэ Украины (ФКУ) сообщила, что решением Международной федерации каноэ (ICF), золотые медали будут переданы украинской команде.

"Из-за употребления допинга российскую команду дисквалифицировали. Судебный процесс немного затянулся и только теперь была поставлена точка в этом вопросе. 22 июля ICF официально сообщила ФКУ о перераспределении медалей некоторым из наших спортсменов в связи с допинговой санкцией, дисквалифицирующей российских спортсменов", – говорится на сайте ФКУ.

Напомним, россияне победили в эстафете 4×200 метров в каноэ-одиночках, вторыми к финишу пришла сборная Украины, третьими стали венгры.

Позже Международная федерация каноэ (ICF) дисквалифицировала результат россиян из-за употребления допинга. У одного из участников в пробе обнаружили запрещенные вещества: тренболон, метенолон и оксандролон. Спортивный арбитражный суд наконец-то озвучил окончательное решение и назначил "сине-желтых" чемпионами мира.

На этом чемпионате мира наша команда выступала в составе Юрия Чебана, Александра Максимчука, Вадима Ципана и Виталия Голюка.

Отмечается, что золотые медали будут возвращены руководству украинской федерации на очередном Конгрессе ICF осенью.

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