В пятницу, 20 января, состоялись матчи третьего раунда первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.
К сожалению, на этой стадии турнира Украина лишилась всех своих представителей в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина в двух сетах проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.
20-летняя Марта Костюк не смогла создать проблемы для третьего номера мирового рейтинга Джессики Пегулы.
Катерина Байндль, в свою очередь, проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко. Здесь судьба путевки в 1/8 финала также определилась в двух сетах.
Australian Open-2023. Третий раунд
- Барбора Крейчикова (Чехия) - Ангелина Калинина (Украина) - 6:2, 6:3
- Джессика Пегула (США) - Марта Костюк (Украина) - 6:0, 6:2
- Катерина Байндль (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) - 3:6, 0:6
Таким образом, Украина потеряла всех представительниц в женском одиночном разряде Australian Open. Ранее в первом раунде основной сетки борьбу прекратили еще две украинские теннисистки Леся Цуренко и Даяна Ястремская.
Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии Алексей Крутых вылетел в первом раунде основной сетки.
Напомним, Australian Open-2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.
Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.