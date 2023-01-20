В пятницу, 20 января, состоялись матчи третьего раунда первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

К сожалению, на этой стадии турнира Украина лишилась всех своих представителей в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии. 

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина в двух сетах проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. 

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20-летняя Марта Костюк не смогла создать проблемы для третьего номера мирового рейтинга Джессики Пегулы. 

Катерина Байндль, в свою очередь, проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко. Здесь судьба путевки в 1/8 финала также определилась в двух сетах.

Australian Open-2023. Третий раунд

  • Барбора Крейчикова (Чехия) - Ангелина Калинина (Украина) - 6:2, 6:3
  • Джессика Пегула (США) - Марта Костюк (Украина) - 6:0, 6:2
  • Катерина Байндль (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) - 3:6, 0:6

Таким образом, Украина потеряла всех представительниц в женском одиночном разряде Australian Open. Ранее в первом раунде основной сетки борьбу прекратили еще две украинские теннисистки Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии Алексей Крутых вылетел в первом раунде основной сетки.

Напомним, Australian Open-2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов. 

Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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