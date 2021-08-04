Украинский борец заплакал от радости.

В решающем поединке Жан Беленюк в волевом стиле одолел венгерского борца Виктора Лоринца и получил золотую награду.

30-летний киевлянин поделился эмоциями после триумфа и не смог сдержать слез:

"Мне очень приятно. Я даже не осознаю до конца, что я сделал. Это был действительно долгий и трудный путь. Я начал в 9 лет заниматься борьбой, а сейчас мне 30. Наконец это произошло. Хочу сказать спасибо всем украинцам, всем, кто поддерживал меня. Было очень тяжело". (Плачет - Прим.ред.).

"Концовка этого пути была очень тяжелой. Я травмировался очень сильно за три недели до Олимпиады. Не знал, буду ли участвовать в Играх, или нет. Но благодаря моему тренеру, который верил в меня, я смог выступить. Спасибо ему за это, спасибо всем, кто поддерживал, кто молился. Спасибо своей маме. Спасибо всем".

"Я сейчас на эмоциях, не хочу говорить громких заявлений. Сейчас мне нужно передохнуть. Заниматься политической деятельностью. Спасибо всем, кто меня поддерживал, верил в меня и знал, что мой потенциал поможет осуществить мою мечту", - отметил Беленюк.

Читайте также22-летний борец принес Украине второе серебро на Олимпиаде в Токио

Жан Беленюк: главные достижения

На Олимпийских играх в Рио Беленюк стал серебряным призером.

На чемпионатах мира украинец дважды выигрывал золото (в 2015 и 2019 годах), а также по разу серебро и бронзу.

Также Беленюк является трехкратным чемпионом Европы и чемпионом Европейских игр-2019.

Автор: Артем Будрин