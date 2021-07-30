В полуфинале Олимпиады-2020 звездный серб уступил немецкому теннисисту.

Первая ракетка мира Новак Джокович теперь уже точно не сможет взять золотую медаль на Олимпийских играх-2020.

На пути к финалу сербскую легенду остановил 24-летний немец Александр Зверев.

Джокович уверенно выиграл первый сет, но затем Зверев вернулся в игру и шокировал фаворита. В итоге результат - 6:1, 3:6, 1:6.

34-летний лучший теннисист планеты упустил безумную возможность. Он мог стать первым в мужском теннисе, кому удалось завоевать так называемый "Золотой шлем". Это значит в течение одного сезона одержать победы на четырех турнирах Grand Slam и бонусом повесить себе на шею золотую медаль Олимпиады.

В этом сезоне Джокович побеждал на Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, а US Open-2021 был впереди. Но теперь сербу точно не покорится историческое для мужского тенниса достижение.

В матче за третье место Джокович сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты, а Зверев в финале будет соревноваться за золотую награду с россиянином Кареном Хачановым.

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Отметим, что единственной теннисисткой в истории, которая выиграла "Золотой шлем" в Открытую эру, остается немка Штеффи Граф. В 1988 году она одержала победы на четырех турнирах Большого шлема и взяла золото Олимпийских игр в Сеуле.

Напомним, что Элина Свитолина тоже проиграла в полуфинале женского разряда и сейчас готовится к поединку за бронзовую медаль.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после шестого дня.

Автор: Артем Будрин