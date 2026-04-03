Тайгер Вудс мог звонить Трампу во время ареста: в чем обвиняют легенду гольфа

Появились записи с нагрудных камер полицейских, проводивших арест.

Арест известного спортсмена Тайгера Вудса за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии продемонстрировал, как Вудс разговаривал с президентом.

Судя по записи ареста, которую 3 апреля показала газета The Guardian, гольфист удивился, когда полицейские надели на него наручники на месте ДТП.

"Вы находитесь под воздействием неизвестного вещества, поэтому в данный момент вы арестованы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", – сказала Вудсу заместитель шерифа округа Мартин Татьяна Левенар после того, как офицеры провели с 50-летним мужчиной серию тестов на трезвость.

"Меня арестовывают?" – спросил Вудс, и услышал "Да, сэр" в ответ.

На видеозаписи слышно, как заместитель шерифа поручает ему ждать рядом, отвечая на телефонный звонок после аварии, Вудс говорит офицеру: "Я только что разговаривал с президентом".

Самого разговора не зафиксировано на видео с нагрудной камеры, но слышно, как Вудс говорит "спасибо, спасибо", как будто завершая разговор, держа телефон в руках. Не сразу было понятно, какого президента он имел в виду, хотя Вудс уже больше года встречается с бывшей невесткой Дональда Трампа, Ванессой Трамп.

Дональд Трамп заявил во вторник, что он разговаривал с Вудсом после инцидента, отметив, что гольфист "полон боли" из-за многочисленных травм.

В кармане нашли опиоиды

На видео также видно, как полицейские нашли таблетки в кармане Вудса. Он утверждал, что это обезболивающее. Но экспертиза показала, что у Вудса с собой был гидрокодон, рецептурный опиоид. Вудс уже некоторое время страдает от болей в спине, перенеся несколько операций по поводу различных травм.

Вудс рассказал офицерам, что перед инцидентом, в котором его Land Rover задел грузовик и перевернулся на бок, он смотрел на свой телефон и переключал радиостанцию. Вудс не признал себя виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии и потребовал суда присяжных после аварии.

Согласно протоколу об аресте, Вудс икал во время допроса. Ему также пришлось сказать, чтобы он не держал голову неподвижно. На записи с нагрудной камеры он отрицает употребление алкоголя в день аварии, но признал, что ранее принял "несколько лекарств". После аварии Вудс прошел тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, который не выявил никаких признаков употребления алкоголя, но полиция заявила, что он отказался от дополнительных анализов.

Вудс был освобожден под залог через восемь часов после ареста. Его дело должны вновь рассмотреть в суде 5 мая.

Добавим, что инцидент с участием Вудса произошел во Флориде 27 марта. Во время попытки обгона на дороге его Range Rover зацепил грузовик и перевернулся. Во вторник Вудс заявил, что он уходит из гольфа, "чтобы пройти лечение и сосредоточиться на своем здоровье". Вудс почти не играл в последние годы, восстанавливаясь после многочисленных травм, в частности разрыва ахиллова сухожилия.

