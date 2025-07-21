Гимнастка призналась, что боролась на первенстве с травмой.

На Кубке мира по художественной гимнастике сезона-2025, который состоялся в итальянском Милане, Украина завоевала три медали, при этом все - в активе 17-летней Таисии Онофрийчук. Об этом сообщает Суспільне.Спорт.

В составе сборной Украины гимнастки Онофрийчук и Полина Карика выступили в личных упражнениях, а в командных соревнованиях Украину представляли пять спортсменок: Диана Баева, Елизавета Азза, Александра Ющак, Валерия Перемета, Кира Ширикина.

Издание напомнило, что Онофрийчук в последний раз выступала в июне на чемпионате Европы-2025, на котором завоевала для Украины первое за 28 лет "золото" в личном многоборье, а также "серебро" в упражнениях с булавами и две "бронзы" с обручем и лентой.

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Кубок мира в Милане тоже принес медали для Онофрийчук: в первый день соревнований в личном многоборье она заняла третье место, заработав 114.150 баллов. Кроме того, она смогла квалифицироваться в финалы всех четырех дисциплин: упражнениях с лентой, обручем, булавами и мячом. Карику же отобрали только в финал с обручем.

В первом финале - упражнении с обручем - Онофрийчук завоевала "серебро", уступив итальянке Софии Раффаэли на 0.1 балла. Представительницу Болгарии Стиллиану Николову, занявшую третье место, Таисия обошла на 0.550 очков. Карика завоевала 28.550 баллов, заняв четвертое место.

Вторую серебряную медаль Онофрийчук завоевала в финале с лентой, тогда как "золото" этапа добыла итальянка Тара Драгас. На третьем месте оказалась киприотка Вера Туголукова.

В упражнениях с мячом борьбу за "бронзу" украинка проиграла Драгас, отстав от итальянской гимнастки на 0.05 очков. Чемпионкой стала немка Дарья Варфоломеев.

В упражнениях с булавами Таисия показала худший результат, заняв пятое место на этапе.

По итогам последнего этапа в Милане Онофрийчук выиграла зачет и завоевала главную награду - Кубок мира в личном многоборье.

Что касается командных финалов, то Украина выступила лишь в одном из двух командных финалов: после снятия сборной Узбекистана у "сине-желтых" появился шанс выступить в финале упражнений с тремя мячами и двумя обручами. В итоге сборная Украины заняла восьмое место с 24.200 баллами.

Гимнастка призналась, что боролась на первенстве с травмой - у нее болела стопа.

"Я старалась не очень акцент делать на нее, не думать. Но, наверное, это повлияло на мое моральное состояние. Я думала, что уже ничего не сделаю. Хочется больше уверенности, даже если травма, даже если что-то не так. Второй день я прошла очень хорошо, хотя по ощущениям тела было лучше в первый день, чем во второй", - пояснила она.

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Также стало известно, что 440 фехтовальщиков из 40 стран выступили против упрощения допуска россиян и белорусов к соревнованиям на Чемпионате мира по фехтованию, который состоится 22-26 июля в Тбилиси (Грузия). Они подписали открытое письмо, в котором призвали Международную федерацию фехтования возобновить тщательную проверку российских и белорусских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом.

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