Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что в течение карьеры получала множество предложений о смене гражданства.
Знаменитая украинка в интервью Дмитрию Гордону призналась, что ей предлагали принять гражданство Англии, Австралии и еще нескольких стран.
"Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время.
Читайте такжеТяжелый старт сезона: Свитолина проиграла свой второй поединок в 2022 годуКакие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии. В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна - Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги.
Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину", - сказала Свитолина.
Напомним, Элина Свитолина также поделилась своим мнением о политике и войне на Донбассе.
Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.