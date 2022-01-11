Знаменитой украинке предлагали гражданство Англии и еще нескольких стран.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что в течение карьеры получала множество предложений о смене гражданства.

Знаменитая украинка в интервью Дмитрию Гордону призналась, что ей предлагали принять гражданство Англии, Австралии и еще нескольких стран.

"Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время.

Читайте такжеТяжелый старт сезона: Свитолина проиграла свой второй поединок в 2022 годуКакие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии. В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна - Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги.

Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину", - сказала Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина также поделилась своим мнением о политике и войне на Донбассе.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году