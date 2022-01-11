Свитолина отметила, что не связывает свое будущее с политикой.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своим мнением о политике и войне на Донбассе.

Первая ракетка Украины стала героиней нового интервью Дмитрия Гордона, в котором теннисистка отметила, что не собирается начинать политическую карьеру.

Свитолина отметила, что не связывает свое будущее с политикой, ведь очень мало знает о родной стране. Украинка почти все время проводит за рубежом, а спортивная карьера заставляет ее часто путешествовать по миру.

"В теннисе я 23 года, и могу вам рассказать вообще все, что знаю. Считаю, что уже могу высказать свое мнение и что здесь у меня есть какая-то мудрость.

В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – заявила спортсменка.

Читайте такжеЭто полный провал: Свитолина сенсационно проиграла россиянке на турнире в АвстралииКроме того, спортсменка отметилась неоднозначным высказыванием о войне на Донбассе. Говоря о боевых действиях на родине Свитолина излагала мысли в прошлом времени, как будто войны сейчас нет, хотя регулярно приходят печальные сводки о гибели украинских солдат на передовой.

"Нет-нет (не пойду в политику). Во-первых, я не живу на данный момент в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит", - заявила Свитолина.

Напомним, Элина Свитолина ранее покинула турнир WTA 250 в Аделаиде (Австралия). На стадии 1/16 финала украинка проиграла представительнице США Мэдисон Киз.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году