29-летняя одесситка посетила защитников Украины вместе с писателем Сергеем Жаданом.

Звезда тенниса Элина Свитолина побывала в подразделении "Хартия", которое в составе Национальной гвардии воюет против России. Спортсменка привезла воинам дроны и другое военное оборудование.

29-летняя одесситка посетила защитников Украины вместе с писателем Сергеем Жаданом. Первая ракетка страны показала кадры, где она стоит рядом с бойцами, а также фото, где она залезла в БТР.

"Для меня большая честь лично поблагодарить героев. Наши лучшие ребята, низкий поклон вам. Освободительная борьба продолжается, и я призываю всех не останавливаться и поддерживать тех, кто защищает нас! Только вместе мы сможем одержать победу. Слава Украине!", - написала Свитолина в Instagram.

Видео дня

Напомним, что на днях Свитолина рассказала, что для нее значат противостояния с российскими спортсменками.

Добавим, что украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №106) эмоционально высказалась о решении WTA разрешить россиянам участвовать в международных соревнованиях.

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