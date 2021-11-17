Украинская теннисистка Элина Свитолина назвала свои рекордные доходы.
27-летняя одесситка в формате блиц-вопросов дала интервью для телеканала ICTV.
- Самая большая сумма призовых, которые ты получила в жизни?
- 2,5 миллиона долларов.
- А гонорар за рекламный контракт?
- 1,7 миллиона долларов.
- По данным WTA, за свою спортивную карьеру ты заработала призовых 22 миллиона долларов США. Правильно они посчитали?
- С рекламными контрактами больше.
- Сколько в год ты тратишь на свою команду?
- 500 тысяч долларов.
- Кто зарабатывает больше - твой муж Гаэль Монфис или ты?
- Он зарабатывает больше из-за рекламных контрактов.
- Сколько может стоить мастер-класс от Элины Свитолиной?
- Я сейчас делаю такие для своего благотворительного фонда. Не менее 10 тысяч долларов.
- Самый большой гонорар за мастер-класс?
- 50 тысяч долларов, - сказала Свитолина.
Недавно Элина покинула топ-10 рейтинга WTА. Сейчас украинка занимает 15-е место.
Читайте такжеСвитолина рассказала о брачном контракте со своим мужем-теннисистом
Элина Свитолина: результаты в сезоне
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.