8 ноября был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
По итогам недели первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась еще на одну позицию и теперь располагается на 15-м месте.
Напомним, что Свитолина впервые с 2017 года выпала из топ-10 мирового рейтинга.
Что касается других украинок в топ-100, то Марта Костюк сохранила 50-е место, а Ангелина Калинина поднялась на пять строчек и установила новый рекорд - 52-е место. Даяна Ястремская поднялась с 100-й позиции на 97-ю.
Также отметим, что Надежда Киченок установила личный рекорд в парной классификации - она добралась до 31-й позиции.
Читайте такжеБольшая победа: украинка выиграла престижный теннисный турнир во Франции
Элина Свитолина: результаты в сезоне
- В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.
- Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.