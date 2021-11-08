Первая ракетка Украины потеряла еще одну позицию.

8 ноября был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

По итогам недели первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась еще на одну позицию и теперь располагается на 15-м месте.

Напомним, что Свитолина впервые с 2017 года выпала из топ-10 мирового рейтинга.

Что касается других украинок в топ-100, то Марта Костюк сохранила 50-е место, а Ангелина Калинина поднялась на пять строчек и установила новый рекорд - 52-е место. Даяна Ястремская поднялась с 100-й позиции на 97-ю.

Также отметим, что Надежда Киченок установила личный рекорд в парной классификации - она добралась до 31-й позиции.

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Элина Свитолина: результаты в сезоне

В 2021 году Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Кроме того, она впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA.

Также, напомним, Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь