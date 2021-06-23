Украинская теннисистка в двух сетах уступила младшей себя спортсменке.

Элина Свитолина (№5 WTA) прекратила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Элина завершила свой путь на стадии 1/8 финала, уступив Елене Рыбакиной с Казахстана (№21 WTA).

Элина Свитолина - Елена Рыбакина - 4:6, 6:7(3)

Для Свитолиной трава является непрофильным покрытием, а значит играть против мощных соперников здесь ей непросто. Рыбакина до этого нечасто выступала на траве, но имела отличный процент выигранных поединков (9 из 12). В 1/4 финала Рыбакину уже ждет латвийка Анастасия Севастова (№61 WTA).

В 2020 году Свитолина уже побеждала Рыбакину, а, следовательно, это была вторая встреча теннисисток и теперь их личный счет - 1:1.

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Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Истбурне - одиннадцатый, на котором Свитолина выступала в этом сезоне. Украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае и Берлине вылетела уже во втором круге. Ее лучшими результатами стали полуфиналы в Майами и Штутгарте. И там, и там Элина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

На Ролан Гаррос-2021 Свитолина уступила представительнице Чехии Барбаре Крейчиковой, которая в итоге и выиграла этот "Grand Slam".

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Автор: Артем Будрин