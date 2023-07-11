Элина Свитолина поблагодарила Игу Швентек после игры за помощь Украине.

Во вторник, 11 июля, Элина Свитолина сенсационно победила Игу Швентек в 1/4 финала Wimbledon-2023.

Звезда украинского тенниса прокомментировала победу над первой ракеткой мира. Он отметила силу своей соперницы и поблагодарила польскую теннисиску за помощь Украине.

"Я играла этот поединок в невероятной атмосфере. Матч был очень тяжел. Ига - сильная соперница, невероятный боец. Я рада, что мне удалось сразиться и выиграть этот поединок.

Она очень помогает украинцам и Украине - не только словами, но и делом. Было непросто играть против нее. Она одна из первых по-настоящему помогала украинцам, и это ощутимая помощь для Украины. Поэтому действительно не очень просто играть против кого-то, с кем разделяешь много хороших моментов.

Но я очень счастлива, что мне удалось выиграть. Большое спасибо за такую невероятную поддержку.

Как я буду праздновать победу? Наверное, сперва выпью пива.

Я буду просто наслаждаться моей командой. Если бы мне до начала турнира сказали, что я обыграю первую ракетку мира и выйду в полуфинал, я бы сказала, что эти люди потеряли смысл.

Буду восстанавливаться, нужно массаж и потом буду готовиться к следующей битве", - сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.

Отметим, что Свитолина и Швентек встречались во второй раз в карьере. Счет в личных встречах стал 1:1.

Украинская теннисистка во второй раз в своей карьере сыграет в полуфинале Уимблдонского турнира. Ранее подобное достижение ей покорялось в 2019 году.

В полуфинале Wimbledon-2023 Элина Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии. Матч состоится в четверг, 13 июля.

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