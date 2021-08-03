Карстен Вархольм / фото REUTERS
Норвежский бегун Карстен Вархольм ярко отреагировал на свою победу на Олимпийских играх в Токио.
Вархольм победил на дистанции 400 метров с барьерами и при этом установил новый олимпийский рекорд.
Верхольм показал результат 45,94 секунды и стал первым олимпийцем, который вложился в 46 секунд на этой дисциплине. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Кевину Янгу (46,78). Он был установлен еще в 1992 году.
Но самое интересное - это эмоции Вархольма. Норвежец, кажется сам не поверил в такой успех - он схватился за голову и порвал на себе майку.
Karsten Warholm Breaks 400M hurdles record pic.twitter.com/4SAhwFbNzX— SportsMedia_ (@MediaWithSports) August 3, 2021
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS