Карстен Вархольм побил рекорд, который держался 29 лет.

Норвежский бегун Карстен Вархольм ярко отреагировал на свою победу на Олимпийских играх в Токио.

Вархольм победил на дистанции 400 метров с барьерами и при этом установил новый олимпийский рекорд.

Верхольм показал результат 45,94 секунды и стал первым олимпийцем, который вложился в 46 секунд на этой дисциплине. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Кевину Янгу (46,78). Он был установлен еще в 1992 году.

Но самое интересное - это эмоции Вархольма. Норвежец, кажется сам не поверил в такой успех - он схватился за голову и порвал на себе майку.

Karsten Warholm Breaks 400M hurdles record pic.twitter.com/4SAhwFbNzX — SportsMedia_ (@MediaWithSports) August 3, 2021

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Автор: Антон Дударь