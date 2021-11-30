Второй этап Кубка мира пройдет со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде.

Главные тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону Юрай Санитра и Урош Велепец назвали составы команд на второй этап Кубка мира, который пройдет со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает xsport.ua.

За мужскую сборную выступят: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Женскую сборную будут представлять: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

Отметим, что на Кубок мира приедут выздоровевшие Артем Прима и Тарас Лесюк, в свою очередь Насыко и Доценко отправятся выступать на второй этап Кубка IBU в Шушен. Там же начнут официальный соревновательный сезон Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Биатлонный сезон 2021-2022

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде проходил 27 и 28 ноября. 2 и 5 декабря там же пройдет второй этап.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов. Кубок мира продлится до 20 марта.

Также в этом сезоне биатлонистов ждут Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Автор: Владимир Медяник