Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября.

Главные тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону Юрай Санитра и Урош Велепец назвали составы команд на первый этап Кубка мира.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

За мужскую сборную выступят Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко, а также два спортсмена из команды Б, имена которых назовут позже.

Женскую сборную будут представлять Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, Юля Джима, Елена Билосюк, Ирина Петренко, а также Екатерина Бех.

Читайте такжеУкраинские биатлонисты попали в топ-5 в летней шоу-гонке в Германии (фото)

Биатлонный сезон 2021-2022

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде состоится 27 и 28 ноября. 2 и 5 декабря там же пройдет второй этап.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов. Кубок мира продлится до 20 марта.

Также в этом сезоне биатлонистов ждут Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Автор: Антон Дударь