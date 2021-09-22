Прометей обыграл Будивельник / фото БК Прометей
Киевский "Будивельник" проиграл в поединке за Суперкубок Украины "Прометею" из города Слобожанского (Днепропетровская область).
Противостояние состоялось в киевском Дворце спорта и завершилось со счетом 104:99 в пользу "Прометея".
"Прометей" уверенно начал матч, но "Будивельник" ближе к концу игры мог создать камбэк, однако не получилось.
"Прометей" - "Будивельник" - 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)
Напомним, что "Прометей" стал первым в истории украинским клубом, который сыграет в баскетбольной Лиге чемпионов.
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Суперкубок Украины: главное
- Суперкубок Украины проводится с 2018 года.
- Для "Прометея" это вторая победа в данном турнире.
- "Будивельник", который 10 раз был чемпионом Украины, Суперкубок еще не выигрывал.