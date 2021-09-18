"Прометей" стал первым украинским клубом, который преодолел квалификацию ЛЧ.

Украинский "Прометей" вышел в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА.

В решающем раунде квалификации "Прометей" обыграл российскую "Парму". Матч прошел в столице Болгарии Софии.

Украинский клуб победил в напряженном поединке с разницей в 2 очка.

"Прометей" - Парма" - 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13)

Самыми результативными в составе украинского клуба стали Ди Джей Стефенс и Д'Анжело Харрисон, которые набрали по 20 очков.

Отметим, что украинский и российский клубы встречались в баскетбольных еврокубках впервые с сезона 2016-2017.

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"Прометей" стал первым украинским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов через отборочный этап. Ранее в основном этапе ЛЧ играл только южненский "Химик", который получил прямую путевку.

"Прометей" в Лиге чемпионов: главное

"Прометей" во второй раз в истории играет в еврокубках и впервые в Лиге чемпионов.

В первом раунде квалификации "Прометей" разгромил болгарский "Левски", а во втором раунде обыграл чешскую "Опаву".

На групповой стадии турнира сыграют 32 клуба.

Автор: Антон Дударь