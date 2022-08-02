Спортсменам стран-агрессоров запретили выступать даже под нейтральным флагом.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от участия в соревнованиях российских и беларуских спортсменов.

Гимнастам стран-агрессоров запретили выступать даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"По просьбе Украинской федерации гимнастики Международная федерация гимнастики (FIG) также ввела санкции против представителей стран-агрессоров.

Украинская федерация гимнастики готовится к конгрессу FIG осенью, подала кандидатуры и будет участвовать в выборах в Европейский гимнастический союз.

Наша позиция неизменна - Россия и Беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Я благодарю международных партнеров, которые поддерживают Украину и наши требования", - написал Гутцайт в Фейсбуке.

По словам Гутцайта, санкциями Международной федерации гимнастики определено, что:

российским и беларуским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами;

РФ и РБ лишили права проводить официальные международные соревнования на их территориях;

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям стран-агрессоров. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. FIG этого до сих пор не сделала.

Также на информацию об отстранении россиян и беларусов отреагировал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.

"Уже официально. Российским и беларуским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Никакого нейтрального флага.

Международная федерация гимнастики (FIG), спасибо за позицию.

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) лишил права проводить официальные международные соревнования на территориях стран-агрессоров.

Спорт - отнюдь не вне политики. Россия - страна-агрессор. Точка", - написал Верняев в своем Инстаграме.

Ранее УНИАН сообщал, что представители РФ и Беларуси не смогут принять участие в международных соревнованиях по современному пятиборью из-за отстранения.

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