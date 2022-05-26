Ангелина Калинина в напряженной борьбе уступила Джессике Пегуле из США.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

За выход в третий раунд соревнований Калинина потерпела поражение от посеянной под 11-м номером американки Джессики Пегулы.

Ролан Гаррос. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 7:5, 4:6

Встреча продолжалась 2 часа. Во втором сете Калинина проигрывала 1:5, но смогла совершить неверотный камбэк и отыграть три матчбола и перевести матч в третью партию. К сожалению, в финальном сете Джессика оказалась сильнее. Ангелине не удалось отыграть пятый матч-бол.

Добавим, что Ангелина Калинина была последней представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос. Ранее турнир покинули Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Калинина продолжит выступление на Ролан Гарросе в парном разряде. Украинка вместе с Белиндой Бенчич из Швейцарии в первом раунде сойдутся с американо-британским тандемом Эмина Бектас - Тара Мур.

Джессика Пегула в следующем раунде сразится против Тамары Зиданшек из Словении.

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