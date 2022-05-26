Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
За выход в третий раунд соревнований Калинина потерпела поражение от посеянной под 11-м номером американки Джессики Пегулы.
Ролан Гаррос. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 7:5, 4:6
Встреча продолжалась 2 часа. Во втором сете Калинина проигрывала 1:5, но смогла совершить неверотный камбэк и отыграть три матчбола и перевести матч в третью партию. К сожалению, в финальном сете Джессика оказалась сильнее. Ангелине не удалось отыграть пятый матч-бол.
Добавим, что Ангелина Калинина была последней представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос. Ранее турнир покинули Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Калинина продолжит выступление на Ролан Гарросе в парном разряде. Украинка вместе с Белиндой Бенчич из Швейцарии в первом раунде сойдутся с американо-британским тандемом Эмина Бектас - Тара Мур.
Джессика Пегула в следующем раунде сразится против Тамары Зиданшек из Словении.
Ролан Гаррос: что нужно знать о турнире
- Ролан Гаррос - турнир Большого шлема на грунтовом покрытии.
- В прошлом году победу на соревнованиях одержали среди мужчин серб Новак Джокович, а среди женщин - чешка Барбора Крейчикова.
- В парном разряде в этом сезоне Украину представят: Ангелина Калинина в дуэте с Белиндой Бенчич, Марта Костюк вместе с Еленой Габриэлой Русе, Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко, Надежда Киченок с Ралукой Олару.
- У мужчин в парном разряде выступит украинец Денис Молчанов.
- Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции - 43,6 млн евро.