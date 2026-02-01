Установлен исторический рекорд: известен победитель Australian Open-2026

Теннисный мир стал свидетелем исторического события на кортах Мельбурна.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии-2026 (Australian Open-2026) интрига сохранялась более трех часов. Алькарас неудачно начал встречу, уступив в первой партии, и казалось, что после утомительного полуфинала против Александра Зверева испанец не успел восстановиться.

Но ему все же удалось переломить ход игры против 38-летнего серба. Итоговый счет противостояния – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу испанского спортсмена.

Видео дня

Исторический рекорд

Эта победа стала знаковой не только для текущего сезона, но и для истории тенниса в целом. Выиграв титул в Австралии, Карлос Алькарас оформил так называемый "Карьерный шлем" [Grand Slam ] (победы на всех четырех мэйджорах: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open). Более того, он стал самым молодым теннисистом в истории, которому покорилось это достижение, опередив всех легенд "Большой тройки".

Для испанского вундеркинда это был девятый финал турниров Grand Slam в карьере, семь из которых завершились его триумфом.

Новак Джокович, для которого этот финал стал рекордным 39-м на турнирах Большого шлема, остановился в шаге от своего 25-го титула, уступив дорогу молодому поколению.

Ранее УНИАН сообщал, что стала известна победительница Australian Open-2026.

Вас также могут заинтересовать новости: