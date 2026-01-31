Стала известна победительница Australian Open-2026

Первая ракетка мира уступила в финале открытого турнира в Австралии.

Казахская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина обыграла соперницу, первую ракетку мира "нейтральную" Арину Сабаленку, на Australian Open-2026. В финальном сете Рыбакина выиграла шесть из семи последних геймов, пишет The Independent.

Рыбакина, которая выиграла Уимблдон в 2022 году, уже несколько лет не достигала финала турниров Большого шлема. А в 2023 году она проиграла Сабаленке финал Australian Open. Но на этот раз взяла реванш со счетом 6-4, 4-6, 6-4.

Таким образом, она лишила Сабаленку третьего титула Australian Open. Сабаленка, напомним, имеет белорусский паспорт, хотя выступает под "нейтральным" флагом. Она проиграла два финала Australian Open подряд. А также три из четырех последних финалов турниров Большого шлема с начала прошлого сезона, проиграв здесь из-за разрыва в решающем сете.

Между тем Рыбакина уже выиграла 10 матчей подряд против соперниц из топ-10, и эта серия началась на Итоговом турнире WTA в конце прошлого сезона, когда она победила Сабаленку в финале. 26-летняя теннисистка использовала эту форму на Australian Open, чтобы выиграть титул.

Участие Свитолиной в турнире

Напомним, что украинка Элина Свитолина уступила Сабаленке в полуфинале Australian Open-2026. Свитолина проиграла Сабаленке в двух сетах - 2:6, 3:6. Всего Свитолина уже в седьмой раз встречается с Сабаленкой, до этого ей удалось выиграть только один матч.

Впрочем, для Свитолиной этот полуфинал стал лучшим результатом на Australian Open. После участия в турнире Элина поднялась на десятое место в live рейтинге WTA.

Свитолина стала второй украинкой, которая вышла в полуфинал австралийского мейджора. До этого это делала Даяна Ястремская в 2024 году.

