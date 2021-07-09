Украинка убрала со своего пути представительницу Италии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 в мировом рейтинге) добыла очередную победу на турнире WTA 250 в немецком Гамбурге. На стадии 1/4 финала 21-летняя украинка обыграла Сару Эррани из Италии (№105 WTA).

Даяна Ястремская (Украина) - Сара Эррани (Италия) - 7:6(4), 6:4

Соперницы провели на корте без семи минут два часа. Первый сет был для обеих спортсменок тяжелым, ведь борьба была бескомпромиссной. Первую партию завершили теннисистки тай-брейком, на котором лучшей была Ястремская.

Напомним, что в поединке 1/8 финала против Магдалены Френх Даяна тоже первый сет взяла на тай-брейке и в итоге победила со счетом 2:0.

В полуфинале Ястремскую ждет представительница Румынии Елена Габриэла Русе (№198 WTA).

Соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгой паузы, которая была вызвана расследованием по допинговому делу. Украинка смогла доказать свою непричастность к мошенничеству в суде.

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Автор: Артем Будрин