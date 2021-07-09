Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 в мировом рейтинге) добыла очередную победу на турнире WTA 250 в немецком Гамбурге. На стадии 1/4 финала 21-летняя украинка обыграла Сару Эррани из Италии (№105 WTA).
Даяна Ястремская (Украина) - Сара Эррани (Италия) - 7:6(4), 6:4
Соперницы провели на корте без семи минут два часа. Первый сет был для обеих спортсменок тяжелым, ведь борьба была бескомпромиссной. Первую партию завершили теннисистки тай-брейком, на котором лучшей была Ястремская.
Напомним, что в поединке 1/8 финала против Магдалены Френх Даяна тоже первый сет взяла на тай-брейке и в итоге победила со счетом 2:0.
В полуфинале Ястремскую ждет представительница Румынии Елена Габриэла Русе (№198 WTA).
Соревнования в Гамбурге стали для Ястремской первыми после долгой паузы, которая была вызвана расследованием по допинговому делу. Украинка смогла доказать свою непричастность к мошенничеству в суде.
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Даяна Ястремская: положительная допинг-проба
- О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.
- С 7 января она временно была отстранена от участия в соревнованиях.
- Ястремская сразу возразила, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.
- Даяна подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но получила отказ.
- После этого уже ITF не удовлетворил ходатайство Ястремской с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.
- Даяна опровергла фейковую новость о попадании допинга в ее организм путем секса.
- 22 июля Международный независимый трибунал снял с Ястремской обвинения в умышленном употреблении допинга.
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