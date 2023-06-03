Она заявила, что не чувствовала себя в безопасности.

Беларуская теннисистка Арина Соболенко отказалась идти на послематчевую пресс-конференцию на Открытом чемпионате Франции ​​после того, как ранее ее попросили прокомментировать войну в Украине.

Она сказала, что приняла решение ради "собственного психического здоровья и благополучия", поскольку во время предыдущего общения с журналистами не чувствовала себя "в безопасности", пишет Reuters. Тогда Соболенко спросили о вторжении России в Украину и о роли ее страны в качестве плацдарма для войск РФ.

Теннисистка сказала, что организаторы чемпионата поддержали ее решение не участвовать в пресс-конференции. Вместо этого она пообщалась со специально подобранной группой репортеров.

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"Я знаю, что должна давать ответы СМИ на вещи, не связанные с моим теннисом или моими матчами, но в среду я не чувствовала себя в безопасности на пресс-конференции", - сказала Соболенко.

Скандал вокруг Соболенко и Костюк: что известно

Напомним, что на Roland Garros 2023 украинская теннисистка Марта Костюк не спожала руку Соболенко после матча. После этого ее освистали болельщики. Сама украинка сказала, что не жалеет о своем решении.

На послематчевой пресс-конференции беларуску спросили, может ли она сказать: "Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю то, что Беларусь атакует ракетами Украину, и хочу, чтобы это прекратилось". Она ответила: "У меня нет комментариев для вас".

Также ранее Соболенко говорила журналистам, что столкнулась с ненавистью в раздевалке и не может понять, почему "так много людей ненавидят ее без причины".

Известно, что в 2020 году, во время протестов в Беларуси, Соболенко подписала документ под названием "Открытое обращение спортивной общественности Беларуси", в котором говорилось о том, что "долг" спортсменов "не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах".

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