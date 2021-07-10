Ирландскому бойцу не понравился вопрос журналиста.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор оскорблял журналиста и угрожал ему на пресс-конференции перед боем против Дастина Порье.

Подойдя к микрофону, журналист сказал: "Конор, ты выиграл ровно один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом".

Макгрегор не дал ему договорить и сказал:

"Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Ты мелкая крыса! Кто-нибудь, втащите ему".

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Затем журналист продолжил:

"Тебя отправили туда, где времени не существует, шесть месяцев назад. Мы хотим знать, почему кто-то должен ожидать другого результата в субботу?".

"Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты - мелкая вонючка!", - ответил ему ирландец.

Видео опубликовал YouTube-канал UFC Russia.

Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.

Порье уже успел пообещать, что он победит звездного ирландца.

Перед боем состоялась традиционная церемония взвешивания.

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Автор: Антон Дударь