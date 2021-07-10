Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор оскорблял журналиста и угрожал ему на пресс-конференции перед боем против Дастина Порье.
Подойдя к микрофону, журналист сказал: "Конор, ты выиграл ровно один бой с тех пор, как Барак Обама был президентом".
Макгрегор не дал ему договорить и сказал:
"Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Ты мелкая крыса! Кто-нибудь, втащите ему".
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Затем журналист продолжил:
"Тебя отправили туда, где времени не существует, шесть месяцев назад. Мы хотим знать, почему кто-то должен ожидать другого результата в субботу?".
"Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты - мелкая вонючка!", - ответил ему ирландец.
Видео опубликовал YouTube-канал UFC Russia.
Макгрегор - Порье: что было раньше
- Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.
- В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.
- После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.
- Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.
- Порье уже успел пообещать, что он победит звездного ирландца.
- Перед боем состоялась традиционная церемония взвешивания.
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