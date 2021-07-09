Дастин Порье пообещал победить легендарного ирландца / фото REUTERS

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье 11 июля проведут бой в рамках турнира UFC 264. Соперники встретятся в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в 05:00 утра.

Это будет третий бой между спортсменами. Счет между ними 1:1, а перед третьей встречей Макгрегор с ноги ударил Порье во время дуэли взглядов.

Макгрегор - Порье: прогноз букмекеров

Букмекеры отдают перевес Порье и считают, что фаворит противостояния именно американец.

На победу Порье предлагается коэффициент 1,81, тогда как на Макгрегора - 2,11.

На то, что Порье победит решением судей выставлен коэффициент 5,00, а на то, что Макгрегор сможет отпраздновать победу после вердикта арбитров - 7,50.

Макгрегор - Порье: что было раньше

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Автор: Артем Будрин