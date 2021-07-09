Звездный ирландец снова прибег к скандальному поступку.

В ночь на 9 июля Конор Макгрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов и пресс-конференцию накануне их третьего боя.

Во время общения с журналистами Макгрегор вызывающе себя вел, а во время дуэли взглядов ирландец стал в стойку и начал провоцировать американца. А потом попытался ударить ногой.

"Прогнозы? Его вынесут на носилках. Сколько продлится бой? Вы заплатите, чтобы увидеть это", - сказал Конор.

Макгрегор пришел на церемонию в ярком фиолетовом костюме, а Дастин нарядился в джинсы и рубашку. Глава организации Дана Уайт сдерживал оппонентов, чтобы те не устроили кровавую бойню прямо в зале на глазах у журналистов.

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their #UFC264 press conference face-off 😳 pic.twitter.com/5TcpHDL6ov — ESPN MMA (@espnmma) July 9, 2021

Поединок Макгрегор - Порье состоится 10 июля во время турнира UFC 264, который пройдет в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор обозвал Порье "колхозником без мозгов".

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Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макрегора и взял реванш.

Известно, что за свой второй бой Макгрегор заработал 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

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Автор: Артем Будрин