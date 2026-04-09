Могут ли отобрать у Бубки звание Героя Украины: в Минспорта ответили

Сергей Бубка сегодня работает в Международном олимпийском комитете.

На данный момент Украина не может лишить звания Героя Украины бывшего олимпийского чемпиона Сергея Бубку, несмотря на его сомнительную политическую позицию. Об этом во время пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Он отметил, что украинцы пытаются построить правовое государство, а это означает, что все решения и действия должны соответствовать нормам законодательства и прописанным процедурам.

"Процедура присвоения и лишения статуса Героя Украины также предусмотрена нашим законодательством. На сегодняшний день, по крайней мере, я не видел ни одного юридически значимого правового основания, чтобы инициировать вопрос о лишении его титула Героя", – отметил министр.

Видео дня

Бидный подчеркнул, что лично ему очень хотелось бы, чтобы Бубка как представитель Международного олимпийского комитета "более громко, понятно и ярко выражал свою позицию в поддержку Украины, в противодействие агрессору". Вместе с тем чиновник констатировал, что молчание бывшей звезды спорта не является юридическим основанием для лишения его звания Героя.

"Если будут доказаны факты, о которых заявляют некоторые СМИ, и будет дана надлежащая оценка правоохранительных органов, конечно, это нужно делать", – добавил Бидный.

Справка УНИАН. Сергей Бубка получил звание Героя Украины от президента Леонида Кучмы в 2001 году, когда закончил спортивную карьеру. "Гражданскую" версию награды ему присудили за "выдающиеся спортивные достижения, личные заслуги в повышении международного авторитета Украины".

За что критикуют Бубку

Как писал УНИАН, еще летом 2023 года журналисты-расследователи сообщали, что несколько донецких фирм олимпийского чемпиона, героя Украины Сергея Бубки перерегистрировались в российском государственном реестре юридических лиц и якобы получают контракты на поставку топлива оккупационной армии.

В публичном пространстве Сергей Бубка оставался на удивление молчаливым в отношении российской агрессии. Хотя после сообщений о сотрудничестве его фирм с оккупантами он выступил с заявлением, в котором мягко раскритиковал Международный олимпийский комитет за допуск россиян к Олимпиаде.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, прославившийся во время зимней Олимпиады этого года, с трибуны Верховной Рады призвал лишить Бубку звания Героя Украины.

