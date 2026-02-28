Лишить Бубку звания Героя Украины: Гераскевич зарегистрировал петицию

Спортсмен, в частности, ссылается на журналистское расследование о бизнесе Бубки.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич зарегистрировал петицию с требованием лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Соответствующая петиция №41/009259-26еп опубликована на сайте Кабинета министров Украины. Дата начала сбора подписей - 27 февраля.

В своей петиции "О наложении санкций и лишении Сергея Бубки звания "Герой Украины" Гераскевич, в частности, ссылается на расследование Bihus.Info, где указывается, что "одна из записанных на Бубку компаний получает подряды у россиян на временно оккупированных территориях и продает им топливо", а также, что "бизнес, среди владельцев которого до сих пор числится Сергей Бубка, продолжает работу во временно оккупированном Донецке".

Среди прочего, Гераскевич отмечает, что с 2022 года Бубка является президентом International Masters Games Association (IMGA) – главным организатором World Masters Games. С 17 по 30 мая 2025 года в Тайване прошли World Masters Games, в которых приняли участие более 25 тысяч спортсменов из 107 стран. Среди участников были и представители России.

"Представителям России предоставили возможность распространять российскую пропаганду. На этих соревнованиях в различных видах спорта и возрастных категориях российские спортсмены открыто демонстрировали российские флаги и другую национальную символику", - пишет Гераскевич.

Сейчас подписей под петицией почти три тысячи из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее Владислав Гераскевич во время своего выступления в Верховной Раде Украины подчеркнул, что Сергей Бубка не может носить звание Героя Украины, ведь он подыгрывает России и допускает флаги страны-оккупанта в организациях, которые возглавляет.

Гераскевич сказал, что ему стыдно за то, что Бубка имеет такое звание, и, в частности, отметил, что тот "системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет".

