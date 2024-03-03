В первой партии украинка проигрывала 1:5, но сумела переломить ход поединка, выиграв в следующих двух сетах.

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал турнира WTA 500 в Сан-Диего (США), сенсационно обыграв 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу (США).

В первой партии украинка проигрывала 1:5, но сумела вернуться в игру и переломить ход поединка, выиграв в следующих двух сетах со счетом 6:7 и 1:6.

Это была третья встреча теннисисток. Костюк впервые выиграла очный поединок у Пегулы.

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Комментируя свой неожиданный комбек, украинка рассмешила зрителей своим честным ответом на вопрос о том, как ей удалось победили.

"Как мне удалось выиграть первый сет? Как я уже говорила, я очень легко проиграла Джессике в предыдущем матче. Я была разочарована, что всё складывалось в том же направлении. Я не была по-настоящему счастлива... Даже не знаю, как я всё изменила. Простите, ребята. Я пытаюсь придумать ответ, но не знаю", - сказала Костюк.

Она отметила, что это первая ее победа над соперницей из топ-5. По ее словам, это очень важная и очень особенная победа, тем более, учитывая то, что Костюк уже дважды проигрывала Пегуле ранее.

В финале турнира в США 4 марта Марта сыграет против Кэти Бултер, которая ранее в своем полуфинальном матче закрыла Эмму Наварро.

"Что касается соперницы по финалу, Кэти Бултер, я раньше с ней никогда не играла. У меня будет еще одна соперница, которая мощно пробивает по мячу... Она давно выступает, поэтому имеет опыт. Я уже готовлюсь к игре. Будет еще одна классная борьба. Это финал турнира, и я очень счастлива снова быть в финале. Надеюсь, что могу победить", - сказала Костюк.

Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), Марта Костюк потеряла 4 позиции, опустившись на 34 место.

В турнире Australian Open-2024 в январе Марта Костюк добралась до 1/4 финала, где проиграла американке Коко Гауфф (6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6).

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