Сборная Украины играла с представителем элитного дивизиона ЧМ сборной Италии.

Сборная Украины по хоккею провела свой первый матч в рамках международного турнира Euro Hockey Challenge, который принимает Будапешт.

Украинцы встречались со сборной Италии, которая выступает в элитном дивизионе чемпионата мира.

Украинская сборная уступала со счетом 0:2 после первых двух периодов, но затем сумела вырваться вперед. Правда, сохранить преимущество не удалось - 3:3. В серии буллитов точнее оказались итальянцы, которые реализовали две попытки.

Украина - Италия - 3:4 (по буллитам) (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)

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Далее 13 ноября сборная Украины сыграет со сборной Венгрии.

Стоит отметить, что в состав сборной Украины на этом турнире вошли семь хоккеистов киевского "Сокола", имеющих российские паспорта, но планирующих принять украинское гражданство.

Об этом официально сообщила Федерация хоккея Украины после того, как ХК "Донбасс" отозвал семерых своих игроков из лагеря украинской сборной.

"Откликнулись семь игроков "Сокола", которые пока выступают с российскими паспортами, но имеют украинские корни и хотят принять гражданство нашего государства. Возможно, тренерский штаб обратил бы внимание и на других хоккеистов, но выбор делался, прежде всего, среди исполнителей, которые не имели проблем с визами, были вакцинированы и имели негативные ПРЛ-тесты", - сообщила ФХУ.

Скандал в сборной Украины перед турниром

Изначально в состав сборной Украины на турнир вошли 22 хоккеиста. Однако ХК "Донбасс" отозвал из команды семерых игроков.

Свой поступок президент "Донбасса" Борис Колесников объяснил так: "Руководство "Донбасса" и других клубов не считают Федерацию хоккея Украины какой-то законной организацией, и они вправе это делать. Это шайка жуликов. Мы не будем взаимодействовать с частными лавочками".

Вместо семерых игроков "Донбасса" были вызваны игроки с российскими паспортами, которые планируют принять украинское гражданство. Это защитники Егор Мажуга, Михаил Рыбалко и Андрей Алексеев, нападающие Егор Кузьменко, Антон Рубан, Александр Павленко и Андрей Смирнов.

Стало известно, что "Донбасс" расторг соглашение с лучшим бомбардиром плей-офф УХЛ 2020/21 Виталием Лялькой, который отказался возвращаться из сборной.

Автор: Антон Дударь