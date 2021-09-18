Молодежная украинская сборная по баскетболу 3х3 успешно стартовала на Евро.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла оба матча в своей группе на чемпионате Европы U-17 в Португалии.

Соперниками украинской команды были сборные Сербии и России.

В первой игре отечественные баскетболисты со счетом 18:15 одолели сербов. Во втором поединке группы Украина разгромила сборную России - 21:9.

С двумя победами в группе сборная Украины с первого места вышла в четвертьфинал, где сыграет со второй командой группы С. Там 18 сентября завершают борьбу между собой Беларусь, Словения и Израиль.

18 сентября борьбу на групповом этапе начнет женская сборная Украины U-17.

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Автор: Артем Будрин