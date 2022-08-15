Очередную золотую медаль для Украины завоевали Марина и Владислава Алексеевы.

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала седьмую золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который проходит в Риме.

Еще одну награду высшего качества нам принесло выступление Марины и Владиславы Алексеевых, которые стали чемпионками континента в технической программе среди женских дуэтов.

Украинки выполнили программу на 92.8538 балла и опередили всех конкуренток, завоевав для Украины первое в истории золото в техническом дуэте.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Технический дуэт

Марина Алексеева / Владислава Алексеева (Украина) 92.8538

Анна-Мария Александри / Эйрини-Марина Александри (Австрия) 91.9852

Линда Черрути / Констанца Ферро (Италия) 90.3577

Отметим, что 13 августа Владислава и Марина Алексеевы победили в произвольной программе дуэтов на ЧЕ-2022 в Риме, а 14 августа Марта Федина завоевала для Украины историческое золото в программе произвольного соло.

Таким образом, Украина остается непобедимой в женских дисциплинах артистического плавания на водном Евро.

Добавим, что чемпионат Европы проходит в Риме с 11 по 21 августа. Соревнования в артистическом плавании состоятся с 11 по 15 августа.

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