Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала седьмую золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который проходит в Риме.
Еще одну награду высшего качества нам принесло выступление Марины и Владиславы Алексеевых, которые стали чемпионками континента в технической программе среди женских дуэтов.
Украинки выполнили программу на 92.8538 балла и опередили всех конкуренток, завоевав для Украины первое в истории золото в техническом дуэте.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Технический дуэт
- Марина Алексеева / Владислава Алексеева (Украина) 92.8538
- Анна-Мария Александри / Эйрини-Марина Александри (Австрия) 91.9852
- Линда Черрути / Констанца Ферро (Италия) 90.3577
Отметим, что 13 августа Владислава и Марина Алексеевы победили в произвольной программе дуэтов на ЧЕ-2022 в Риме, а 14 августа Марта Федина завоевала для Украины историческое золото в программе произвольного соло.
Таким образом, Украина остается непобедимой в женских дисциплинах артистического плавания на водном Евро.
Добавим, что чемпионат Европы проходит в Риме с 11 по 21 августа. Соревнования в артистическом плавании состоятся с 11 по 15 августа.
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