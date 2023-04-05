К участию в соревнованиях будут допущены только те спортсмены, которые выполнят требования МОК.

Исполнительный комитет Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских и беларуских борцов к участию в международных соревнованиях.

Согласно решению исполкома, спортсмены из РФ и Беларуси будут допущены к международным турнирам под эгидой организации при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает официальный сайт UWW.

"В целом исполком единогласно принял решение о допуске к соревнованиям борцов из России и Беларуси на условиях участия, установленных МОК", - говорится в заявлении.

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Также сообщается, что исполком UWW предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и беларуским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями.

Кроме того, исполком UWW разрешил борцам стран-агрессоров в возрастной категории 15-17 лет выступать в качестве нейтральных спортсменов на международных турнирах без проверки на предмет связи с военными организациями.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и беларуских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе и при выполнении ряда требований. В частности, организация призвала не допускать до соревнований спортсменов РФ и Беларуси, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Добавим, что накануне российских фехтовальщиков не пустили на этап Кубка мира в Польше, поскольку они отказалась подписать декларацию против войны.

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