Билял Махов получил золотую награду Олимпиады после дисквалификации других спортсменов, но теперь дисквалифицирован сам.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе из РФ Билял Махов получил четыре года дисквалификации из-за допинга.

Об этом сообщил сайт РУСАДА.

В феврале 2020 года борец сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.

Дисквалификация Махова будет отсчитываться с января 2020 года.

Курьезности ситуации добавляет то, что в 2020 году Махов получил золотую медаль Олимпиады-2012 благодаря дисквалификации двух других спортсменов, которые попались на допинге. После перепроверки допинг-проб запрещенные вещества были обнаружены у чемпиона Артура Таймазова из Узбекистана и финалиста Давида Модзманишвили из Грузии, которому россиянин проиграл в полуфинале. В итоге спустя восемь лет вместо бронзы Махову досталось золото.

Читайте такжеДопинг не нашли: появились новые детали отстранения украинской триатлонистки от Олимпиады

Эту золотую медаль у Махова не отберут, так как на допинге он попался в 2020 году, а не в 2012-м, когда выступал на Олимпиаде в Лондоне.

Допинг у российских спортсменов: последние новости

Российский триатлоност, выступавший на Олимпиаде в Токио, попался на одном из самых серьезных видов допинга. Стоит отметить, что даже с допингом он занял в Токио лишь 43-е место.

Перед играми в Токио были дисквалифицированы два российских гребца, которые из-за этого не поехали на Олимпиаду.

Автор: Антон Дударь