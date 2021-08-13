Российский триатлонист попался на употреблении ЭПО - допинга, который нельзя принять случайно.

Российский триатлонист Игорь Полянский, который участвовал в Олимпийских играх в Токио, попался на допинге.

Допинг-тест россиянина дал положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (рЭПО), сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона.

Сообщается, что Полянский сдал пробу 21 июля 2021, находясь на сборе во время подготовки к Олимпиаде.

На данный момент россиянин отстранен от соревнований. Он может оспорить отстранение и запросить вскрытие допинг-пробы Б.

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На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в индивидуальных соревнованиях и 14-е место в составе команды ОКР.

Стоит отметить, что ЭПО (эритропоэтин) считается одним из самых серьезных видов допинга, который не может попасть в организм случайным образом.

ОКР на Олимпиаде в Токио

Россия была наказана за махинации с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории и в Токио соревновалась без флага, гимна, а также под названием ОКР (Олимпийский комитет России).

В медальном зачете Игр команда ОКР заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Автор: Антон Дударь