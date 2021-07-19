Российский экипаж пришлось снять с соревнований / фото REUTERS

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительные тесты на допинг и были отстранены от соревнований перед Олимпиадой-2020.

Об этом сообщает World Rowing.

О том, что в допинг-пробах Моргачева и Сорина был выявлен мельдоний, стало известно 7 июля. Теперь же вскрытие допинг-пробы Б у обоих спортсменов также показало положительный результат.

В итоге Федерации гребного спорта России пришлось снять парную четверку с Олимпиады. Там посчитали, что двое запасных не готовы заменить Моргачева и Сорина.

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Место российской команды на Олимпиаде займет экипаж из Литвы.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя для ТАСС данную ситуацию, подчеркнул, что этот случай "негативно повлиял на имидж российского спорта".

При этом он предложил запретить в России рекламу мельдония:

"Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки российских спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу".

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Автор: Антон Дударь