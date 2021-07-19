Российские гребцы попались на употреблении мельдония.

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительные тесты на допинг и были отстранены от соревнований перед Олимпиадой-2020.

Об этом сообщает World Rowing.

О том, что в допинг-пробах Моргачева и Сорина был выявлен мельдоний, стало известно 7 июля. Теперь же вскрытие допинг-пробы Б у обоих спортсменов также показало положительный результат.

В итоге Федерации гребного спорта России пришлось снять парную четверку с Олимпиады. Там посчитали, что двое запасных не готовы заменить Моргачева и Сорина.

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Место российской команды на Олимпиаде займет экипаж из Литвы.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя для ТАСС данную ситуацию, подчеркнул, что этот случай "негативно повлиял на имидж российского спорта".

При этом он предложил запретить в России рекламу мельдония:

"Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки российских спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу".

Россия на Олимпиаде в Токио: что известно

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд принял решение на два года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, в связи с подменой допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

На Олимпиаде в Токио россияне, таким образом, будут участвовать без своего флага и гимна.

Российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР, а вместо гимна РФ будет звучать Первый концерт Петра Чайковского.

Перед Олимпиадой российским олимпийцам объяснили, как отвечать на "провокационные" вопросы - про Крым, Донбасс, допинг и другие.

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Автор: Антон Дударь