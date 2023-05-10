Украина в этом турнире участия не принимает из-за бойкота.

На чемпионате мира с дзюдо, который на данный момент происходит в катарской столице Доха, произошел неприятный для россиян инцидент.

Как сообщает портал Inside The Games, организаторы турнира выгнали с трибун болельщиков, которые пришли с георгиевскими ленточками. Эти зрители были идентифицированы, после чего их попросили покинуть место проведения соревнований.

Они не хотели убирать георгиевскую символику. Впоследствии организаторы решили вообще заблокировать им доступ к трибунам до конца соревнований.

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"Они были зрителями, и их попросили убрать эти вещи, но они этого не хотели. Поэтому их вывели с места происшествия, и не позволят войти снова", - сказал представитель Международной федерации дзюдо.

Стоит отметить, что российские дзюдоисты вошли в заявку индивидуальных нейтральных спортсменов. Всего на турнире есть 17 представителей страны-агрессора, 14 из которых находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Добавим, что украинское руководство решило бойкотировать этот турнир из-за допуска организаторами к соревнованиям российских спортсменов.

Напомним, что в середине апреля Министерство молодежи и спорта запретило национальным сборным Украины участвовать в международных соревнованиях, в которых будут выступать спортсмены из России или Беларуси. Если будут выявлены факты нарушения приказа, будет рассматриваться вопрос о лишении спортивной федерации статуса национальной.

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