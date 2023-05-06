Это ее вторая мировая награда за этот год.

Украинка Марта Федина стала серебряным призером на Кубке мира из артистического плавания. Она выступала в сольном номере технической программы мирового первенства, которое сейчас проходит в Монпелье.

Федина получила за свое выступление 263.3083 балла. До первого места ей не хватило чуть больше 18 баллов.

Золото завоевала Юкико Инуи из Японии, бронза – в активе Ирис Тио Касас из Испании.

Видео дня

Кубок мира

Артистическое плавание

Соло, техническая программа

1. Юкико Инуи (Япония) - 282.2583 балла

2. Марта Федина (Украина) - 263.3083

3. Ирис Тио Касас (Испания) - 254.6542

Отметим, что это первая медаль представительницы Украины на втором этапе Кубка мира.

Напомним, что в марте Федина завоевала золото на первом в истории этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде. Тогда она соревновалась также в одиночной технической программе. В частности украинка одержала победу над Юкико Инуи, которая тогда заняла второе место.

Добавим, что Марта Федина ранее резко высказывалась о россиянах и белорусах и выступала против их допуска к международным соревнованиям. В частности она заявила, что представителей стран-террористов нужно отстранить от турниров на всю жизнь.

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