Членство Российского Олимпийского комитета в МОК приостановили в октябре.

Олимпийский комитет России (ОКР) проиграл апелляцию о приостановлении его официального членства в Международном олимпийском комитете. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Сообщается, что суд отклонил апелляцию ОКР на приостановление членства, наложенное в октябре Международным олимпийским комитетом (МОК). Также МОК выступил против включения в ОКР четырех спортивных организаций, представляющих оккупированные регионы Украины.

Суд пришел к выводу, что приостановка членства в МОК "не нарушает принципов законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности".

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Приостановление членства ОКР лишило эту структуру права получать финансирование от МОК, но не повлияло на россиян, соревнующихся в международных видах спорта как нейтральные спортсмены. В частности российские спортсмены могут и дальше участвовать во многих отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Париже этого года в рамках инициативы, которую поддерживает МОК.

МОК и Россия: что надо знать

Как писал УНИАН, в октябре прошлого года Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России в самой же МОК. Таким образом МОК наказал россиян за решение включить в состав ОКР региональные олимпийские комитеты оккупированных территорий Украины.

Однако уже в декабре МОК допустил к участию в Летней Олимпиаде 2024 года "нейтральных спортсменов" из России и Беларуси. Правда, должны действовать строгие правила отбора. Кроме традиционных антидопинговых запретов, к участию не будут допускать спортсменов, которые активно поддерживают войну, заключили контракт на службу в российской или белорусской армии или в спецслужбах, а также будет запрещена любая символика России и Беларуси. Решение о возвращении спортсменов МОК принял несмотря на протест украинской стороны и около 3-х десятков других стран, которые считают, что пока война продолжается возвращать россиян и белорусов неуместно.

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