На Открытом чемпионате Франции выступят пять украинских теннисисток.

Четыре украинские теннисистки получили первых соперниц в парном разряде Открытого чемпионата Франции.

Ангелина Калинина сыграет в дуэте с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Их соперницами в стартовом раунде Ролан Гаррос станут Алена Большова из Испании и Мари Боузкова из Чехии.

Марта Костюк вместе с представительницей Румынии Еленой Габриэлой Русе в первом круге сыграет против Магды Линетт из Польши и Бернарды Перы из США.

Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии встретится с французским дуэтом в составе Эликсан Лешемии и Армони Тан.

Надежда Киченок с Ралукой Олару из Румынии на старте турнира сыграет против швейцарского дуэта Виктории Голубич и Жиль Тайхманн.

Кроме того, украинки Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк узнали, с кем сыграют в первом круге основной сетки одиночного разряда Ролан Гаррос.

Ястремская в первом раунде турнира Большого шлема встретится с представительницей США Элисон Риск. В апреле украинка проиграла американке в рамках матча между сборными Украины и США в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Ястремская в третий раз выступит на Ролан Гаррос.

Калинина во второй раз сыграет в основной сетке турнира и на старте сыграет с одной из победительниц квалификационного раунда.

Костюк встретится с представительницей Египта Майяр Шериф. Это будет первое очное противостояние теннисисток. Костюк третий год подряд примет участие в основе турнира.

Ролан Гаррос - турнир Большого шлема на грунтовом покрытии. В прошлом году победу на соревнованиях одержали среди мужчин серб Новак Джокович, а среди женщин - чешка Барбора Крейчикова.

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