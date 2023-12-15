Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который пришел к финишу 22-м.

В пятницу, 15 декабря, в швейцарском Ленцерхайде прошел мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, который по ходу гонки не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах. Второе место с отставанием от лидера в 5,4 секунды занял представитель Норвегии Йоханнес Бе. Третьим финишировал немец Филипп Наврат.

Украину в гонке представляли: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Видео дня

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который завершил гонку 22-м.

Кубок мира по биатлону. Ленцерхайде. Спринт. Мужчины

1. Бенедикт Доль (Германия) - 23.15,8 (0+0)

2. Йоханнес Бе (Германия) - 5,4 (1+0)

3. Филипп Наврат (Германия) - 36,8 (1+0)

4. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) - 39,1 (0+0)

4. Филипп Горн (Германия) - 39,1 (1+0)

6. Йоханнес Кюн (Германия) - 44,3 (0+0)

...

22. Дмитрий Пидручный (Украина) - 1.29,3 (1+1)

44. Артем Прима (Украина) - 2.18,1 (1+1)

45. Тарас Лесюк (Украина) - 2.24,9 (0+1)

63. Артем Тищенко (Украина) - 2.50,1 (1+0)

78. Антон Дудченко (Украина) - 3.38,3 (3+1)

Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартовал 14 декабря и продлится до 17 декабря. В первый день соревнований провели женский спринт, победительницей которого стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Анастасия Меркушина, которая пришла к финишу 16-й.

Вас также могут заинтересовать новости: