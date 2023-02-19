Лучший результат из украинцев показал Дмитрий Пидручный.

В воскресенье, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, состоялась последняя гонка с участием украинцев - мужской масс-старт.

Победителем гонки стал олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Швед не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и завоевал первое в карьере личное золото мирового первенства.

Второе место занял еще один представитель Швеции - Мартин Понсилуома. Бронзовую награду завоевал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

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Украину в масс-старте представили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. На старте гонки они шли в топ-15, но затруднения на втором огневом рубеже перечеркнули шансы на высокие места.

В итоге Пидручный финишировал 23-м, отстав от лидера на 3 минуты и 5 секунд. Дудченко завершил соревнование на 25-й позиции.

ЧМ-2023 по биатлону: результаты мужского масс-старта

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+0) 36:42.8

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+1+0) +9.6

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+1+0+1) +38.8

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+1) +55.8

5. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+2+1) +1:07.3

...

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+3+0) +3:05.7

25. Антон Дудченко (Украина, 0+2+1+0) +3:10.6

Добавим, что 19 февраля в 16:15 по киевскому времени на ЧМ-2023 по биатлону начнется женский масс-старт. К сожалению, Украина не будет представлена в этой дисциплине, поскольку Юлия Джима не сможет выйти на старт из-за простуды.

Напомним, ЧМ-2023 по биатлону проходит с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе. В программу соревнований вошли смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

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