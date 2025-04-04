Помимо этого в церкви проводят тренировки для взрослых и детей, а также занятия для женщин по самообороне.

Англиканская церковь Святого Петра в городе Шипли на севере Англии привлекает новых прихожан при помощи боев рестлеров. Зрители с восторгом следят за тем, как сражаются бойцы за победу, пишет Associated Press.

Отмечается, что эту идею придумал 37-летний Гарета Томпсон, который рассказал журналистам, что профессиональный рестлинг и Иисус "спасли его". Он поделился, что хочет, чтобы другие люди получили такой же опыт.

По словам Томпсона, рестлеры и битвы за нравственность в профессиональном рестлинге органично сочетаются с христианским посланием.

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"Если свести все к основам, то это добро против зла. Когда я стал христианином, я начал смотреть на мир рестлинга через христианскую призму. Я начал видеть Давида и Голиафа. Я начал видеть Каина и Авеля. Я начал видеть Исава, у которого украли его наследие. И я подумал: "Мы можем рассказать эти истории"", - сказал Томпсон журналистам.

В агентстве добавили, что посещаемость церквей в Великобритании снижается уже несколько десятилетий. Перепись населения 2021 года показала, что менее половины жителей Англии и Уэльса считают себя христианами.

"Приходится идти на риск. Это не церковь в привычном понимании. Это, конечно, не для всех... Но это привлекает другую группу людей, другую общину", - рассказала Наташа Томас, настоятельница церкви Святого Петра.

Журналисты поделились, что на недавнем шоу собрались почти 200 человек. Среди них были пожилые пары, подростки, фанаты рестлинга с пирсингом и татуировками, а также родители с маленькими детьми. Все они собрались, чтобы насладиться поединками, которые проходят на ринге под сводчатым потолком столетней церкви.

Кроме того, в агентстве пообщались с прихожанами церкви, чтобы узнать их реакцию. Многие из них заявили, что им нравится смотреть рестлерские бои.

Томпсон заявил, что давно мечтал заниматься рестлингом. Тем не менее он считал, что у него ничего не получится.

"Я смотрел на Шона Майклза, Скалу и Стоун Колда (Стива Остина) и думал: "Я хочу быть таким же, как они". Так что для меня это всегда было побегом, освобождением и способом отвлечься от всего. Теперь Бог, очевидно, повернул все вспять, и это стало моей страстью", - объяснил Томпсон.

Журналисты узнали, что помимо ежемесячных субботних шоу, благотворительная организация Томпсона Kingdom Wrestling проводит тренировки для взрослых и детей в задней комнате церкви, а также занятия для женщин по самообороне. Помимо этого люди могут присоединиться к мужской группе по психическому здоровью.

Томпсон поделился с журналистами, что церковь начала привлекать больше прихожан, когда запустила собственное рестлерское шоу. Он рассказал, что планирует расширить свою деятельность в других британских городах, а в один прекрасный день - открыть собственную церковь.

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